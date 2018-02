Fondi Ue: prorogato bando per l'innovazione in agricoltura

(ANSA) - FIRENZE, 3 FEB - C'è tempo fino al 20 marzo per presentare le domande per il bando Psr Feasr 2014-2020 'Innovazione in agricoltura', contributi per Piani strategici e Gruppi operativi (Ps-Go). La Regione Toscana ha infatti prorogato la scadenza, inizialmente fissata al 31 gennaio.

Con lo stesso decreto dirigenziale la Regione ha integrato le 'Disposizioni generali e specifiche per le sottomisure collegate al bando' per recepire l'avvenuta notifica dell'aiuto di Stato sulla sottomisura 1.3.

La modulistica per presentare le istanze progettuali è sul sito istituzionale www.artea.toscana.it.