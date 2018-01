Fondi Ue: Communauté Communes St-Tropez offre collaborazione

(ANSA) - FIRENZE, 25 GEN - Offerta di collaborazione in Francia: la Communauté de Communes del Golfo di St-Tropez assume per i progetti Sicomar e Gramas, finanziati dal Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020, un o una 'chargé(e) de mission scientifique et technique'. Le candidature devono essere presentate entro il 26 gennaio.

La scheda, in francese, con le informazioni dettagliate è disponibile al link seguente: http://interreg-maritime.eu/documents/197474/383327/Annoncee+Cha rg%C3%A9+mission+Marittimo+2018.pdf/c81f00fa-bf51-4cfe-8089-410e cdb1b192.

(ANSA).