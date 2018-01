Fondi Ue: nuove tecnologie, microcredito a tasso zero

(ANSA) - FIRENZE, 24 GEN - A sostegno degli investimenti nelle nuove tecnologie per le micro e piccole imprese, anche consortili, e per i liberi professionisti dei settori manifatturiero, artigianato e terziario, la Regione Toscana ha varato un nuovo bando - 'Aiuti agli investimenti in forma di microcrediti' - cofinanziato dal Programma operativo regionale (Por) del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020.

Gli aiuti sono a tasso zero: per accedervi la domanda va presentata in via telematica tramite il sito internet http://www.toscanamuove.it, previa registrazione sulla piattaforma web di Toscanamuove all'indirizzo www.toscanamuove.it.

Nessuna scadenza: richieste ammesse fino ad esaurimento delle risorse.

Gli investimenti per i quali è previsto il microcredito a tasso zero, sono in macchinari, impianti e beni intangibili di accompagnamento per la ristrutturazione delle imprese in linea con la Strategia della specializzazione intelligente per la Toscana declinata nelle priorità tecnologiche Ict e fotonica, fabbrica intelligente, chimica e nanotecnologie, e con le strategie nazionali e regionali di Industria 4.0.

