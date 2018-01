Fondi Ue: il progetto del Centro Pecci di Prato

(ANSA) - PRATO, 24 GEN - I fondi europei per l'arte contemporanea. Per il restyling del Centro Luigi Pecci di Prato il Comune pratese ha ricevuto un contributo di 2 milioni di euro, su un costo totale dell'investimento di 3,442 mln, dal Programma operativo regionale (Por) del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020 all'interno dell'Asse 5, Azione 6.1.7 'Interventi per la tutela, valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale'.

L'intervento, suddiviso in due lotti, ha comportato opere di manutenzione straordinaria e adeguamento dell'edificio, con la riorganizzazione funzionale degli spazi e la creazione di nuove aree e l'ampliamento con la realizzazione di una piazza e un anello di raccordo intorno alla struttura. La riqualificazione ha consentito al Centro Pecci per l'arte contemporanea di diventare un luogo, oltre che di esposizione, anche di altri eventi, dalla didattica a performance artistiche di vario genere, potenziando l'offerta culturale e turistica.