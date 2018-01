Fondi Ue: efficienza energetica, bandi per contributi

(ANSA) - FIRENZE, 24 GEN - Efficienza energetica degli edifici, due bandi per contributi in conto capitale del Programma operativo regionale (Por) del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020. Uno è rivolto alle imprese, l'altro a Enti locali, Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere. Per le imprese, si può presentare domanda fino al 28 febbraio 2018. Per gli Enti locali, Asl o Aziende ospedaliere, la scadenza per le domande online è al 31 marzo 2018.

Per le imprese i contributi sono concessi per interventi di isolamento termico, sostituzione di serramenti e infissi, cambio di impianti di climatizzazione con quelli alimentati da caldaie a gas a condensazione, oppure da pompe di calore ad alta efficienza. Ammessi anche interventi per la produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili - solare, aerotermica, geotermica, idrotermica - e di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile solare senza eccedere i limiti dell'autoconsumo.

Per Enti locali, Asl o Aziende ospedaliere, previsti contributi fino ad un massimo dell'80% delle spese ammissibili, per interventi di isolamento termico, sostituzione di serramenti e infissi climatizzazione ad alta efficienza, telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti, di cogenerazione e trigenerazione, scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare, e per realizzare reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento. A completamento di almeno uno di questi interventi, si può fare domanda di finanziamento anche per impianti di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili.

