Fondi Ue: tre assunzioni a Sviluppo Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 16 GEN - Sviluppo Toscana spa cerca tre assistenti a supporto della gestione delle attività di segretariato congiunto del Programma di Cooperazione Interreg V A Italia-Francia 2014-2020. La società ha indetto una selezione pubblica, per colloquio, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo determinato, per un periodo massimo di 12 mesi eventualmente prorogabili fino a un massimo di 36 mesi, di 3 unità di personale di livello quarto del Ccnl vigente. I profili richiesti sono per due assistenti monitoraggio fisico e finanziario dei progetti e per un assistente alla comunicazione.

Il testo completo dell'avviso di selezione e gli allegati sono consultabili all'indirizzo: www.sviluppo.toscana.it/lavora_con_noi/selezioneST2017.

Per maggiori informazioni scrivere a marittimo@regione.toscana.it.(ANSA).