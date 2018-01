Fondi Ue: sondaggio su cooperazione transfrontaliera

(ANSA) - FIRENZE, 16 GEN - Il futuro della cooperazione territoriale europea sarà definito dalla Commissione europea nei prossimi mesi, intanto però spazio anche ai cittadini per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera marittima. Il Programma Italia-Francia marittimo 2014-2020, cofinanziato dal Fondo europeo per lo Sviluppo regionale (Fesr), ha infatti avviato un breve sondaggio online, aperto ai contributi di quanti sono interessati, per raccogliere opinioni ed evidenze sugli ostacoli alla cooperazione marittima transfrontaliera e per identificare il valore aggiunto della stessa nel fornire soluzioni per mitigare o eliminare gli ostacoli. L'indagine è aperta fino al 20 gennaio.

Il sondaggio è stato avviato dopo che a Genova, il 16 novembre scorso, in occasione dell'evento annuale, il Programma ha avviato una riflessione sul post 2020 con i contributi della Commissione, di altri Programmi e di alcune reti di cooperazione territoriale. Le risposte raccolte sul web confluiranno in un position paper che il Programma preparerà per dare voce alle opinioni del territorio sul futuro della cooperazione marittima transfrontaliera nell'ambito delle nuove politiche di coesione.

Il sondaggio è disponibile in italiano all'indirizzo: www.ec.europa.eu/eusurvey/runner/PC_IFM_1420_survey2020 Per maggiori informazioni: marittimo1420@regione.toscana.it.(ANSA).