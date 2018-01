Fondi Ue: Programma Italia-Francia marittimo, online avviso

(ANSA) - FIRENZE, 16 GEN - Consultazione online fino al 5 febbraio del terzo avviso del Programma Italia-Francia Marittimo, cofinanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (Fesr). Quindi da aprile sarà possibile presentare i progetti, che potranno essere semplici o strategici integrati tematici, sui temi rischio incendi, sicurezza della navigazione, aumento delle opportunità di impiego, tutela e promozione del patrimonio naturale e culturale.

La consultazione è aperta a tutti gli stakeholder per meglio definire gli esempi di intervento da presentare per ciascun lotto. Possono partecipare aziende, enti pubblici, associazioni, università, privati cittadini. Basta scaricare il documento, inserire i propri dati e scrivere i propri commenti o suggerimenti nello spazio presente per ciascun lotto. Una volta compilato, il file è da inviare all'indirizzo marittimo1420@regione.toscana.it. Le osservazioni saranno successivamente sottoposte all'approvazione del Comitato di sorveglianza del Programma.

Proprio per agevolare la presentazione dei progetti, gli esempi di azioni indicati per le singole Priorità di investimento sono stati raggruppati in insiemi omogenei, i lotti appunto. Un documento provvisorio con la descrizione dei lotti del III Avviso è disponibile online cliccando sul link indicato per la consultazione online: http://interreg-maritime.eu/documents/197474/641349/PC+IFM+1420_III+Avviso_Consultazione_IT.pdf/8826a8ab-0f98-494c-9c89-c3f268302550. Le osservazioni saranno sottoposte all'approvazione del Comitato di sorveglianza del Programma. Tutti gli aggiornamenti sugli esiti saranno pubblicati sul sito http://interreg-maritime.eu/it/web/pc-marittimo/home. Per domande scrivere a: marittimo1420@regione.toscana.it.(ANSA).