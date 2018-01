Fondi Ue:aiuti agricoltura Toscana,graduatoria ok fino 31/12

(ANSA) - FIRENZE, 12 GEN - E' stata prorogata al 31 dicembre 2018 la validità della graduatoria del bando multifiliera Progetti integrati territoriali (Pit), nell'ambito del Psr Fear 2014-2020, per aiuti finalizzati all'aggregazione di soggetti pubblici e privati per affrontare specifiche problematiche locali e attuare strategie mirate alla mitigazione o all'adattamento ai cambiamenti climatici. Lo ha stabilito la Regione Toscana con decreto dirigenziale 19244 del 22 dicembre 2017. Lo scorrimento della graduatoria è possibile soltanto sino a tale data.

Con decreto dirigenziale 18630 del 15 dicembre 2017, la Regione Toscana ha intanto prorogato al 30 marzo 2018 la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto, sul sistema informativo di Artea, da parte dei singoli beneficiari dei Pit.