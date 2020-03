Coronavirus: morti Toscana salgono a 198

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAR - Sono 252 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a 24 ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani (anche se l'incremento statistico risulta di 367 casi per una correzione dovuta al recupero di dati dei laboratori di Lucca e Grosseto conteggiati da ora) e 21 i nuovi decessi nello stesso arco di tempo. Salgono dunque a 3.817 i contagiati dall'inizio dell'emergenza, 28 le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), 80 le guarigioni cliniche e 198 i decessi. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 3.511. Per quanto riguarda i ricoverati, ad oggi sono in totale 1.370, di cui 277 in terapia intensiva. Dal monitoraggio giornaliero risultano, invece, 12.301 le persone in isolamento domiciliare.

Dall'1 febbraio nei laboratori toscani sono stati effettuati in tutto 25.613 tamponi, su 22.667 persone (in alcuni casi sono stati fatti più test per lo stesso paziente). Solo nelle ultime 24 ore, sono stati fatti 1.867 tamponi.