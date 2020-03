Sequestrate a Firenze 110mila mascherine

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAR - Sequestrate ieri dalla guardia di finanza di Firenze circa 110mila mascherine protettive prive di attestazione di conformità. I dispostivi, secondo quanto appreso, sarebbero stati destinati a farmacie sul territorio nazionale. Sempre in base a quanto emerso, parte delle mascherine è stata trovata in alcuni pacchi presso il magazzino di un corriere a Calenzano (Firenze), un'altra parte presso i destinatari dei colli stessi, due cittadini cinesi. Entrambi sono stati multati per un totale di decine di migliaia di euro.

L'operazione è scattata nel corso di un controllo al magazzino della ditta di spedizioni.