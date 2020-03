La 100 km del Passatore rimandata a maggio 2021

(ANSA) - FAENZA, 27 MAR - È stata rimandata a maggio 2021, a causa dell'emergenza sanitaria coronavirus, la '100 km del Passatore', l'ultramaratona Firenze-Faenza che era in programma il 23 maggio prossimo. Le iscrizioni già effettuate per l'edizione 2020 saranno comunque considerate valide per il prossimo anno.

"L'Asd 100 km del Passatore - si legge in una nota - comunica ufficialmente l'annullamento dell'edizione 2020 dell'ultramaratona non essendo possibile rinviare ad altra data la Firenze-Faenza. Per la prima volta nella sua lunga e gloriosa storia, iniziata nel 1973, l'ultramaratona intitolata a Stefano Pelloni non verrà disputata causa emergenza mondiale scatenata dalla pandemia Covid-19. La 48esima edizione è rinviata a fine maggio 2021".

La popolare gara podistica coinvolge, oltre a migliaia di atleti provenienti da tutto il mondo, anche personale sanitario, della protezione civile e delle forze dell'ordine ora impegnate in questioni di fortissima emergenza. (ANSA).