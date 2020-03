Dice avere coronavirus per fuga, fermato

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAR - Sorpreso dalla polizia poco dopo aver commesso un furto, nel tentativo di sfuggire agli agenti della squadra volante ha cercato di intimorirli dicendo di avere il coronavirus e che se si fossero avvicinati li avrebbe contagiati. L'episodio è accaduto la notte scorsa nel centro di Firenze. Il giovane, che non presenterebbe alcun sintomo legato al Covid-19, è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto riferito, quando è stato bloccato il 17enne, di origine straniera, aveva con sé la refurtiva portata via poco prima in un kebab del centro storico, tra cui coltelli per tagliare la carne e 1.600 euro in contanti. Per entrare nel negozio ha sfondato il vetro della porta d'ingresso con un mattone.