Toscana supera 3.000 contagi, 158 morti

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAR - La Toscana supera i 3.000 contagi di Coronavirus, per la precisione ne conta 3226 con i 254 nuovi casi registrati dall'ultimo bollettino della Regione emesso ieri (comunque in calo). Sono invece 16 i nuovi decessi (ieri erano stati 13): il dato complessivo è di 158 morti tra pazienti positivi- Spetterà comunque all'Iss attribuire le cause del decesso al coronavirus: si tratta di persone che avevano patologie concomitanti. In aumento però anche le guarigioni virali (i cosiddetti 'negativizzati'), 27, e quelle cliniche, 68, più che raddoppiate rispetto a ieri. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 2.973. Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono in totale 1.296, di cui 259 in terapia intensiva (251 ieri).

Dal monitoraggio giornaliero sono invece 11.214 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana: 5.466 nella Asl centro, 4.183 nella Asl nord ovest, 1.565 nella Asl sud est.