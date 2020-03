Scrive nonni ospedale, medico fa postino

(ANSA) - PRATO, 25 MAR - "Cari nonni non so nemmeno se siete insieme, comunque ciao a tutti e due. Noi stiamo bene, quindi non preoccupatevi, siete in ottime mani e sono certa che starete bene anche voi". Inizia così la lettera di una nipotina ai nonni, entrambi ricoverati per il coronavirus a Prato. A consegnarla è stata la dottoressa del reparto dopo la coppia si trova ricoverata nella stessa camera. "Tutte le mattine nel nostro reparto ritiriamo la biancheria e gli oggetti personali dei pazienti - spiega Ilaria, medico internista che lavora nel setting Covid+ dell'ospedale -. Ci sono consegnati, in contenitori chiusi e con le dovute precauzioni, dai loro familiari. Tra gli oggetti ho trovato la letterina di Francesca per i suoi nonni". "Francesca non ha ancora saputo che sono stati proprio i nonni a scegliere di stare nella stessa camera e con i miei colleghi ci siamo adoperati per realizzare il loro desiderio - spiega il medico -. Ho letto loro la lettera della nipotina. Sono stati momenti emozionanti per loro e per tutti noi".