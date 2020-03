Incendio boschivo in Versilia, bruciati 18 ettari

(ANSA) - LUCCA, 25 MAR - Sono 18 gli ettari di pascolo e di bosco bruciati a causa del'incendio sviluppatosi ieri sera e proseguito fino a stamani in località Campo all'orzo, nel comune di Camaiore in Versilia (Lucca). Per lo spegnimento impiegato anche un elicottero. Le fiamme, "segnalate per la prima volta alle 19.40 di ieri - spiega la Regione Toscana -, hanno interessato vegetazione di prato pascolo in prossimità di aree boscate sul monte Matanna. Nella notte il fronte di fiamma è stato visibile da tutta la Versilia e dalla Lucchesia".

Sconosciute al momento le cause del rogo. Dalla Regione si raccomanda "di rispettare il divieto di abbruciamenti in vigore fino a fine marzo proprio per evitare questo tipo di situazioni".