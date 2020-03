Coronavirus: a riunione Scientology nonostante divieti,8 denunciati a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAR - Si riuniscono in otto a Firenze per svolgere attività legate a Scientology e vengono denunciati per la violazione del Dpcm per il contrasto al Coronavirus. Il gruppo è stato scoperto ieri dalla polizia municipale che oggi rende nota la circostanza. Tutto è iniziato da un controllo in via Pistoiese a un'auto con due persone a bordo che agli agenti hanno mostrato autocertificazioni con motivi di spostamento che non rientrano fra quelli consentiti. Entrambi, inoltre, sono residenti fuori Firenze, fuori comune. Alla richiesta di spiegazioni avrebbero raccontato di esser diretti in un edificio di culto in città per svolgere attività legate alla religione praticata. La polizia municipale ha quindi effettuato un controllo anche presso l'asserito edificio di culto dove c'era una riunione di Scientology con altre sei persone, anche queste residenti fuori comune. Così i denunciati sono stati otto.

In totale la polizia municipale di Firenze ieri ha eseguito 178 controlli fra persone a piedi e veicoli in transito, 60 verifiche su attività commerciali ed esercizi pubblici ed ha effettuato 15 interventi a seguito di segnalazioni.

Complessivamente le denunce sono state 13. Denunciati anche tre peruviani fermati in zona Fortezza: questi hanno sostenuto di dover andare a recuperare un veicolo ma da ulteriori approfondimenti la motivazione è risultata non veritiera.(ANSA).