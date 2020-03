Cecina,stop vendita diretta mascherine

(ANSA) - CECINA (LIVORNO), 23 MAR - Il sindaco di Cecina, Samuele Lippi, ha firmato un'ordinanza con la quale vieta, sul territorio comunale, la vendita diretta e la distribuzione delle mascherine: i dispositivi dovranno essere messi tutti a disposizione della Protezione civile comunale che, in alternativa, "potrà provvedere anche alla loro requisizione". La stessa Protezione civile provvederà alla "distribuzione gratuita" delle mascherine alla popolazione. Il divieto di vendita vale per "ogni attività commerciale e artigianale": il provvedimento riguarda "le mascherine di tipo chirurgico, delle Ffp2 e Ffp3 o loro equivalenti". Unica eccezione, riguardo alla distribuzione, "i casi in cui, solo per quelle di tipo chirurgico, vengano fornite ai cittadini per le funzioni di necessità quali la spesa".