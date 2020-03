Maltempo, codice giallo per vento

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAR - Codice giallo per vento su tutta la Toscana dalle 16 di oggi, domenica 22 marzo, fino alle 18 di domani lunedì 23 marzo. Lo ha emesso la Sala operativa unificata della Regione a seguito del graduale calo dell'alta pressione.

Dalla seconda parte della giornata di oggi infatti, spiega una nota, la Toscana inizierà ad essere interessata da un flusso di correnti nord orientali in progressiva intensificazione che fanno prevedere per oggi e domani venti forti orientali su tutta la regione