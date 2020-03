Volto coperto mascherina scippa anziana

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - Una 87enne è stata scippata della borsa ieri pomeriggio a Firenze, in via di Novoli. Secondo quanto appreso, l'anziana avrebbe raccontato alla polizia di essere stata sorpresa alle spalle dal malvivente e di non saperne descrivere il volto poiché parzialmente coperto da una mascherina chirurgica, del tipo di quelle usate da numerosi cittadini nell'ambito dell'emergenza coronavirus, e da un cappuccio. La vittima è rimasta illesa. La borsa è stata trovata poco dopo nella zona, svuotata del denaro che vi sera custodito, circa 50 euro.