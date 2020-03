Coronavirus: Toscana, morti salgono a 47

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAR - Salgono a 1.793 i contagiati da Coronavirus dall'inizio dell'emergenza in Toscana (+311 casi nelle ultime 24 ore), mentre complessivamente sono 18 le guarigioni virali (i cosiddetti 'negativizzati'), 15 le guarigioni cliniche e 47 i decessi (in aumento). I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 1.713. Lo riferisce la Regione Toscana con una nota nel pomeriggio.

I 9 nuovi decessi vanno ad aggiungersi ai 38 registrati fino a ieri e riguardano pazienti di Livorno, Lucca, Pontremoli, Montemurlo, Quarrata (due), Pistoia, Piancastagnaio, Scansano.

Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono in totale 790, di cui 189 in terapia intensiva. Dall'1 febbraio ad oggi nei laboratori toscani sono stati effettuati in tutto 10.405 tamponi, su 9.339 persone (in alcuni casi sono stati effettuati più test per lo stesso paziente). Solo nelle ultime 24 ore, sono stati fatti 1.732 tamponi. Risalito (8.082 casi) il numero delle persone in isolamento domiciliare nell'intera Toscana.