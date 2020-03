Coronavirus:Toscana,10.140 abitanti a isolamento domiciliare

(ANSA) - FIRENZE, 18 MAR - Dal monitoraggio giornaliero della Regione da oggi risulta che sono diventati oltre 10.000 - 10.140 il dato esatto - le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana, di cui 4.146 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl.

Di questi ultimi, sono 2.163 persone nella Asl Toscana Centro (Firenze - Empoli - Prato - Pistoia), 1.817 persone nella Asl Toscana Nord ovest (Lucca - Massa Carrara - Pisa - Livorno) e 166 nella Toscana Sud est (Arezzo - Siena - Grosseto). Gli altri 5.994 sono cittadini che hanno avuto contatti stretti con casi positivi: 702 nella Asl Toscana Centro, 2.771 nella Asl Toscana Nord ovest e 2.521 nella Asl Toscana Sud est.(ANSA).