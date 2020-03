Coronavirus: Ribéry, 50.000 euro a raccolta fondi Fiorentina

(ANSA) - FIRENZE, 18 MAR - Franck Ribéry ha risposto subito alla campagna 'Forza e Cuore' lanciata ieri dalla Fiorentina per raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Careggi e alla Fondazione Santa Maria Nuova onlus impegnate a fronteggiare l'emergenza del coronavirus.

Il 36enne attaccante francese arrivato a Firenze la scorsa estate e fermo da dicembre per infortunio ha donato 50.000 euro che sono andati a sommarsi ai 250.000 devoluti ieri dal presidente viola Rocco Commisso e dalla sua famiglia e alle tante offerte pervenute finora (http://it.violachannel.tv o collegandosi al link https://www.gofundme.com/f/sadjn7-forza-e-cuore) per una cifra complessiva intorno ai 100.000. (ANSA).