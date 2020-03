Coronavirus:Fiorentina,al via raccolta fondi 'Forza e Cuore'

(ANSA) - FIRENZE, 17 MAR - La Fiorentina ha lanciato la raccolta fondi "FORZA E CUORE" con l'obiettivo minimo di raggiungere la cifra di 500.000 euro per far fronte all'emergenza legata al COVID-19 e ad una crisi sanitaria senza precedenti. Il presidente viola Rocco Commisso, sua moglie Catherine e il loro figlio Giuseppe hanno già dato il via oggi a questa iniziativa donando 250.000 euro direttamente alle due realtà individuate sul territorio toscano, la Fondazione Careggi (125.000 euro) e la Fondazione Santa Maria Nuova Onlus a sostegno i principali ospedali della Città Metropolitana di Firenze (125.000 euro).

L'augurio da parte di Commisso è che tutta la grande 'Famiglia Viola', dai dirigenti e calciatori, ai dipendenti, gli sponsor, i partner, i tifosi siano incoraggiati a partecipare a questa campagna lanciata dalla Fiorentina. ''In questi giorni, anche se distante, sto seguendo la situazione in Italia con grande attenzione e preoccupazione - ha aggiunto il patron viola dai canali ufficiali del club - Di qui la volontà mia e della mia famiglia di offrire tutto il nostro sostegno e quello del club a tutti coloro che in questi difficili momenti stanno facendo il massimo per salvare vite umane e per arrestare al più presto la diffusione di questo nemico subdolo ed invisibile. Invito tutta la grande Famiglia Viola ad unirsi ancora di più in questi giorni difficili e sostenere le persone e le strutture che sono in prima linea. Per questa ragione - ha concluso Commisso - il mio più sentito ringraziamento va in particolare ai medici, agli infermieri e a tutto il personale ospedaliero che in queste ore stanno combattendo la più dura delle battaglie''. Informazioni per effettuare le donazioni sul sito ufficiale della Fiorentina (http://it.violachannel.tv) o collegandosi al link https://www.gofundme.com/f/sadjn7-forza-e-cuore. (ANSA).