Coronavirus; Fiorentina, Al via la campagna #StaiACcasa

(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - German Pezzella propone di leggere 'La metamofosis' di Pep Guardiola e Alia Guagni 'La quarta apocalisse' di Dustin Thomason che parla di un tema quanto mai di attualità: una malattia che si diffonde ad una velocità allarmante. Sono i consigli che i due capitani della Fiorentina maschile e femminile lanciano all'interno della campagna '#StaiACasa' promossa dal loro club tramite i propri profili social.

Si tratta di un'iniziativa per sensibilizzare tutti al rispetto delle regole per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, attraverso cui i vari giocatori e giocatrici viola propongono una lista di passatempi domestici, consigli di letture o musicali. I primi appunto sono il capitano German Pezzella, uno dei tre giocatori viola trovati finora positivi al test Covid-19, e la capitana Alia Guagni, entrambi punti fermi anche delle rispettive nazionali. Fra i consigli davanti allo schermo dati dal primo ecco la serie tv 'Suits' mentre la seconda, come piatto da cucinare, propone la sbriciolata di patate con salsiccia e pecorino. La lista dei passatempi domestici comprende anche qualche suggerimento musicale. (ANSA).