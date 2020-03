Coronavirus: salgono a 12 i decessi in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - Sale a 12 il bilancio dei pazienti deceduti per Coronavirus in Toscana. Si tratta di un uomo di 70 anni di Quarrata (Pistoia), che era ricoverato all'ospedale San Jacopo di Pistoia. Lo rende noto il sindaco di Quarrata Marco Mazzanti, nella sua pagina Facebook. E' il secondo decesso nel territorio pistoiese.

L'altro paziente deceduto è l'ex sindaco di Fivizzano (Massa Carrara) Paolo Grassi, 65 anni: era ricoverato soltanto da due giorni nel reparto di terapia intensiva del Noa di Massa. Le sue condizioni si sarebbero aggravate in poche ore. Era asmatico e le complicanze polmonari dovute al covid-19 non gli hanno lasciato scampo. Paolo Grassi è stato sindaco del Pd a Fivizzano dal 2009 al 2019. Da poco aveva aderito ad Italia Viva. "Un caro amico prima ancora che un compagno di tante battaglie politiche. Un lutto per tutta la nostra comunità e ancor più per i cittadini di Fivizzano" scrive il Pd di Massa Carrara. Grassi è la quarta vittima apuana del coronavirus.