Covid:controlli polizia Massa,7 denunce

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 15 MAR - Nella giornata di sabato, nell'ambito delle misure di controllo messe in atto per contrastare il diffondersi del Coronavirus, la polizia di Massa Carrara ha controllato 150 persone, trovate fuori casa: tra queste 7 sono state denunciate per inosservanza delle prescrizioni. Controllati anche 61 esercizi commerciali.

Prosegue inoltre l'attività di prevenzione e controllo del territorio per il contrasto dello spaccio di droga e dei reati di criminalità diffusa, come i furti. Due le persone che sono incappate nei controlli e denunciare: si tratta di due ventenni, uno trovato in possesso di marijuana, l'altro segnalato perchè aveva con sè un coltello a serramanico di genere proibito.