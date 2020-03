Coronavirus: Maggio e Scuola Fiesole,musica a balconi

(ANSA) - FIRENZE, 14 MAR - La Scuola di musica di Fiesole, il Conservatorio Cherubini, l'Orchestra della Toscana (Ort) e il Maggio musicale fiorentino, con la collaborazione di Fondazione Cr Firenze e Comune di Firenze, suoneranno e canteranno dalle loro abitazioni alle 18 di ogni domenica e di ogni giovedì. Il primo appuntamento domani, con l'Inno di Mameli "per saldare la città con la musica" e l'invito a unirsi rivolto a "tutti coloro che suonano e cantano".

L'iniziativa si intitola 'Città incantata' e, spiega una nota, è stata decisa sulla scia di quella, "commovente e partecipata" dei 'balconi musicali' di ieri, che "ha coinvolto musicisti e anche tanti amatori, ma soprattutto ha sorpreso e dato un incoraggiamento a tanti cittadini costretti a stare in casa".

L'idea è nata anche ripensando al concerto intitolato 'La piazza incantata' che vide suonare assieme per la prima volta Maggio, Scuola di Fiesole, Ort e Cherubini nell'estate del 2017, chiamate dalla Fondazione Cr Firenze per celebrare i 25 anni di attività.