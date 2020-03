Coronavirus:in 400 davanti a supermarket

(ANSA) - FIRENZE, 14 MAR - Stamani fila record, anche oltre 400 persone, per entrare in un supermercato Esselunga a Campi Bisenzio (Firenze) tanto che nel parcheggio è stato delimitato con dei pancali un percorso dedicato ai clienti, ai quali venivano distribuiti anche guanti protettivi. Sul posto una pattuglia dei carabinieri vigilava sulla situazione.

L'accesso al supermercato è consentito a una sola persona per carrello. Inoltre, sugli scaffali di alcuni prodotti considerati non di prima necessità (concimi e terricci per giardinaggio, accessori per auto, articoli per la casa, utensili per la cucina, ecc.) è stato affisso un cartello in cui una scritta spiega che l'acquisto di tali articoli non è possibile, un modo anche per snellire la presenza di clienti nel punto vendita il cui numero è contingentato. All'interno una voce registrata raccomanda di stare a un metro di distanza.