Coronavirus: Vlahovic a medici e infermieri "Grazie eroi"

(ANSA) - FIRENZE, 14 MAR - Anche Dusan Vlahovic, il primo giocatore della Fiorentina risultato positivo al test del Coronavirus, si è unito al coro unanime di elogi e ringraziamenti nei riguardi dei medici e di tutti gli operatori sanitari più che mai in prima linea in questi giorni di grande emergenza. La storia Instagram postata dal ventenne attaccante viola mostra la fotografia di uno striscione affisso in piazza Santa Maria Nuova, dove si trova l'ospedale omonimo, nel centro storico di Firenze: 'Medici e infermieri, eroi moderni senza poeti a raccontare il vostro coraggio... Grazie di cuore' il testo dello striscione. E Vlahovic vi ha aggiunto: ''Grazie eroi' e un cuore rosso. (ANSA).