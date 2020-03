Coronavirus: morto paziente a Pistoia

(ANSA) - PISTOIA, 14 MAR - Altro decesso in Toscana per coronavirus, il settimo di cui si ha conferma ufficiale dall'inizio dell'emergenza. All'ospedale di Pistoia è morto un 71enne di Agliana, positivo al Covid-19 e già gravemente affetto da altre patologie. A rendere noto il decesso è il sindaco di Agliana, Luca Benesperi su Fb. "L'annuncio del decesso mi è stato dato dall'Asl - scrive il sindaco - Ho appena parlato con la famiglia assicurandole il massimo rispetto della riservatezza in questo momento di lutto. A nome di tutta l'amministrazione sono vicino ai familiari". L'uomo era ricoverato all'ospedale San Jacopo di Pistoia da alcuni giorni ed è morto il pomeriggio del 13 marzo. E' la prima vittima nella macro area Asl Toscana Centro (territori di Firenze, Prato, Pistoia, Empoli) tra i pazienti contagiati dal coronavirus.