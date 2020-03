Coronavirus: Cutrone, seguite scrupolosamente le indicazioni

(ANSA) - FIRENZE, 14 MAR - "Sto bene, mi raccomando seguite anche voi scrupolosamente le indicazioni che ogni giorno le istituzioni ci danno. #Ce la faremo!''. Così Patrick Cutrone attraverso il proprio profilo Instagram.

L'attaccante della Fiorentina è stato trovato positivo al Coronavirus-COVID-19 come pure i compagni di squadra Dusan Vlahovic e German Pezzella e il fisioterapista della squadra viola Stefano Dainelli. "Grazie a tutti per il supporto e i vostri messaggi d'affetto - scrive ancora Cutrone rivolgendosi a tutti coloro che gli hanno inviato messaggi di auguri - In questo momento sono a casa e seguo il protocollo che mi hanno indicato". (ANSA).