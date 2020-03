Strega: finalisti a Firenze per 'La Città dei Lettori'

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAR - I 12 finalisti del premio Strega saranno a Firenze il 5 giugno a Villa Bardini in apertura del festival 'La Città dei Lettori' in programma fino al 7 giugno.

L'iniziativa è curata dall'associazione culturale Wimbledon con la direzione di Gabriele Ametrano, la collaborazione e il contributo di Fondazione Cr Firenze e il sostegno del Comune di Firenze. L'appuntamento con i candidati all'edizione 2020 del premio Strega si inserisce anche nei Talk a Villa Bardini che sono anch'essi un progetto di Fondazione Cr Firenze e di Fondazione Parchi monumentali Bardini e Peyron.

"Siamo orgogliosi che il Premio Strega abbia, ancora una volta, scelto il festival La Città dei Lettori - dichiara Ametrano - come appuntamento rituale per presentare la 'Dozzina'. In questo periodo, in cui tutti siamo responsabili della salute pubblica, nostra e di coloro che ci circondano, la lettura ci può salvare. È per questo che oggi lanciamo un messaggio positivo con 'ilettorinonsifermano', una campagna diffusa in rete e negli spazi di pubblica affissione a Firenze".

