Covid, 18 nuovi casi Toscana sud est

(ANSA) - AREZZO, 13 MAR - Sono 18 da ieri i nuovi casi di coronavirus nell'ambito dell'Asl Toscana sud est, a cui fanno capo le province di Arezzo, Siena e Grosseto: sono tutti in sorveglianza attiva a casa. Il numero maggiore, 10, è stato registrato in provincia di Arezzo: si tratta di un 63enne e di una 70enne di Arezzo e di un 46enne e di una donna di 44 anni, entrambi di Lucignano, tutti contatti di casi già noti; poi ancora ci sono una 50enne di San Giovanni Valdarno, un 28enne di Castel San Niccolò, un 62enne e una 41enne di Badia Tedalda, un 36enne di Castiglion Fiorentino, una 70enne di Arezzo e un 54enne di Cortona e un 53enne di Loro Ciuffenna. In provincia di Siena tre i positivi: una 59enne e un 61enne di Poggibonsi, entrambi contatto stretto di casi già noti, e un 58enne di Siena. In provincia di Grosseto tre positivi: sono tre uomini di 57, 67 e 45 anni, di Grosseto.