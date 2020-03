Coronavirus: Vlahovic, Sto bene, farò gol anche al virus

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAR - ''Vorrei tranquillizzare tutti, sto bene, non c'è di che preoccuparsi e sappiate che non sarà certo questo virus a fermarmi, tanto farò gol anche a lui''.

Questo il messaggio scritto sul proprio profilo Instagram da Dusan Vlahovic, l'attaccante della Fiorentina trovato positivo al Covid-19.

Il calciatore viola, 20 anni compiuti a gennaio, ha anche postato una sua foto che lo ritrae con la mascherina e le mani che fanno il gesto dell'ok infilate dentro un paio di guanti.

Vlahovic ha accusato qualche sintomo tra ieri e stanotte e quindi gli è stato fatto subito il tampone che ha dato esito positivo. Il giocatore comunque già oggi non aveva più sintomi come specificato dal comunicato della società. L'ultimo impegno affrontato da Vlahovic è stata la trasferta di domenica contro l'Udinese.