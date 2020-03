Coronavirus: 106 nuovi casi Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAR - Sono 106 i nuovi casi positivi registrati in Toscana dall'ultima comunicazione al ministero della Salute fatta ieri quando ne erano stati segnalati meno della metà, in tutto 44. Il forte aumento, spiega la Regione, "è riferito in particolare al laboratorio di Pisa: nei dati trasmessi ieri molti test in quel laboratorio risultavano ancora in corso". In particolare sono 21 i nuovi casi accertati con i test effettuati nel laboratorio di Careggi, 83 nel laboratorio di Pisa, 2 in quello di Siena.

Ad oggi sono complessivamente 470 i tamponi positivi, tra cui ci sono 5 guarigioni virali (casi negativizzati), 3 in più di ieri, e 5 cliniche. Cinque i decessi. Questa la suddivisione per provincia di segnalazione: 101 Firenze, 48 Pistoia, 26 Prato (totale Asl centro: 175), 79 Lucca, 65 Massa Carrara, 51 Pisa, 27 Livorno (totale Asl nord ovest: 222), 16 Grosseto, 41 Siena, 16 Arezzo (totale sud est:73). Da febbraio eseguiti in tutto 3.533. Dal monitoraggio giornaliero 6.184 le persone in isolamento a casa.