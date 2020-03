Non dichiara 4 mln redditi,Gdf lo scopre

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 11 MAR - Redditi non dichiarati per 4 milioni di euro insieme a un'evasione Iva di 236mila euro e mancato versamento per 110mila euro, oltre a ritenute Irpef non versate per 27mila euro, e evasione di Irap per 23mila euro.

E' quanto scoperto dalla guardia di finanza durante una serie di controlli su un'azienda di Piombino (Livorno) specializzata nel taglio e nella lavorazione di lamiere zincate. L'azienda non ha presentato per il 2017 e il 2018 le dichiarazioni fiscali indicando redditi e utili d'esercizio pari a zero. Inoltre, nei due anni, il 63enne amministratore dell'impresa metallurgica non ha convocato l'assemblea societaria per l'approvazione dei bilanci e ha omesso di depositarli presso la Camera di commercio. I militari hanno ricostruito inoltre che il valore contabile delle rimanenze di magazzino era stato 'gonfiato', facendo risultare come invendute alcune merci che invece erano state cedute in nero.