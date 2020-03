Covid,3 denunciati per inosservanza Dpcm

(ANSA) - PISTOIA, 11 MAR - Tre persone sono state denunciate ieri a Pistoia dalla polizia ferroviaria per mancata osservanza delle misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La prefettura di Pistoia spiega che le forze di polizia hanno immediatamente attivato le misure di controllo sul rispetto delle limitazioni degli spostamenti lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture. Nel complesso sono state controllate 138 persone.

Denunciato, dai carabinieri, anche un 40enne trovato a girare di notte senza motivo a Terranuova Bracciolini (Arezzo). L'uomo è stato fermato a un posto di controllo intorno alle tre: non aveva l'autocertificazione, pertanto i militari lo hanno invitato a compilarne una copia sul posto. Il 40enne ha dichiarato di spostarsi per comprovate esigenze lavorative in quanto lavora in una ditta, che però è aperta di giorno. I militari lo hanno denunciato per inosservanza del Dpcm e falsità ideologica.