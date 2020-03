Covid19:a Lucca e Massa morti 2 pazienti

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAR - Altri due decessi in Toscana per pazienti positivi al coronavirus secondo aggiornamenti forniti dalla Usl Toscana Nord Ovest. Stasera è deceduto all'ospedale di Lucca un uomo di 80 anni, originario di Castelnuovo Garfagnana, ricoverato da ieri nel reparto di malattie infettive. Il paziente, spiega la Usl, era affetto da patologie pregresse.

Inoltre sempre stasera è deceduto all'ospedale di Massa un uomo di 84 anni di Villafranca Lunigiana (Massa Carrara) ricoverato da tre giorni. Erano entrambi in gravi condizioni. L'Iss confermerà se i decessi sono da attribuire al coronavirus. Con questi due episodi il totale dei pazienti morti in Toscana, associati al coronavirus, sale a quattro. Sempre oggi era morto in precedenza un paziente di 87 anni, di Mulazzo, all'ospedale di Massa. Il primo decesso in Toscana c'è stato all'ospedale di Pisa l'8 marzo ed era un paziente di 79 anni ricoverato nel reparto di malattie infettive.