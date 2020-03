Coronavirus:crowdfunding per 10 respiratori ospedale Careggi

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAR - Ha superato 20mila euro, in meno di 24 ore, la campagna di crowdfunding, lanciata dal gruppo 'Amici di Firenze', per acquistare 10 respiratori e altri macchinari da fornire all'azienda ospedaliera di Careggi a Firenze, tramite la onlus 'Gli Amici del Pronto Soccorso', fondata da Stefano Grifoni, primario del pronto soccorso di Careggi, in modo da combattere meglio l'emergenza Coronavirus.

L'obiettivo è raccogliere 500.000 euro: al momento i donatori sono più di 200.

"Non possiamo più perdere tempo - scrivono gli 'Amici di Firenze' - il virus è arrivato anche da noi e adesso siamo tutti preoccupati. Ma c'è qualcuno là fuori che quotidianamente e incessantemente si preoccupa per tutti: sono i nostri medici, i nostri infermieri, il cuore della macchina sanitaria italiana, 'eroi silenziosi' che giorno e notte cercano con i mezzi che hanno a disposizione di salvare vite. Quegli stessi mezzi, come gli indispensabili respiratori, che oggi non bastano più".

Pr saperne di più e donare:

https://www.gofundme.com/f/covid19-potenziamo-la-terapia-intensiva-a-firenze?utm_source=whatsapp-visit&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cp+share-sheet