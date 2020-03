Coronavirus: salgono a tre dipendenti positivi Inps Pistoia

(ANSA) - PISTOIA, 11 MAR - Salgono a tre i casi positivi tra i dipendenti della direzione provinciale dell'Inps di Pistoia.

In conseguenza del primo caso, notificato all'Istituto il 7 marzo, per la sede pistoiese era stata disposta la chiusura fino a oggi compreso. Ora la decisione dell'Inps di prorogarla fino al 13 marzo compreso in considerazione dei due nuovi casi, ai fini di un ulteriore intervento di sanificazione. Tutti e tre i dipendenti, si spiega, erano a casa dal 28 febbraio.

