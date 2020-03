Coronavirus: bimbo 11 mesi positivo, ricoverato Meyer

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAR - Positivo al coronavirus un bambino di 11 mesi, residente nel nord della Toscana, è stato ricoverato oggi all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. E' il secondo bambino ricoverato al Meyer per il coronavirus: nei giorni scorsi era arrivata da Massa una bimba di un mese e mezzo. Si trova tuttora nel pediatrico fiorentino: è in condizioni stabili, non grave.

E' stata invece dimessa oggi dall'ospedale di Lucca una bambina di due anni che era stata ricoverata due giorni fa.

Sempre oggi In totale sono una decina circa i bambini-ragazzi risultati positivi al coronavirus in Toscana, quasi tutti a casa in sorveglianza attiva.(ANSA).