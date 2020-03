Coronavirus: 8 anziani rsa Prato positivi,test dopo 1/o caso

(ANSA) - PRATO, 11 MAR - Sono otto gli anziani ospiti di una rsa a Comeana di Prato risultati positivi al tampone per il coronavirus. I test, effettuati a 15 persone della struttura - in gran parte anziani ma anche alcuni operatori sanitari -, sono stati fatti perché nei giorni scorsi era emersa la positività di uno degli operatori paramedici della rsa. Sono stati eseguiti i tamponi solo sugli ospiti che presentano sintomatologie. La rsa ospita 38 anziani.

In un comunicato congiunto Asl Toscana centro e Comuni di Carmignano e di Poggio a Caiano comunicano di aver "disposto temporaneamente l'isolamento fiduciario per tutti coloro che si sono recati nella rsa 'Casa Accoglienza Anziani' di via Machiavelli a Comeana nei 14 giorni antecedenti l'11 marzo 2020".

Inoltre, la misura è stata allargata agli operatori sanitari con la prescrizione "di recarsi nel luogo di lavoro utilizzando le dovute precauzioni prescritte dalle autorità competenti e, una volta finito il turno di lavoro di rientrare immediatamente a casa senza nessun tipo di contatto con l'esterno".

Le prescrizioni sono oggetto di un'ordinanza firmata questa mattina dal sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti, e dal sindaco di Poggio a Caiano, Francesco Puggelli.

L'Azienda sanitaria ha inoltre disposto la quarantena della rsa di Comeana e sta procedendo a effettuare le quarantene di tutti i contatti stretti dei pazienti. E' stato infine sospeso temporaneamente il servizio di Centro diurno anziani nella stessa rsa e interrotte tutte le procedure per nuovi inserimenti nella struttura.(ANSA).