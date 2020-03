Scontro fra auto a Pistoia, morto uomo

(ANSA) - PISTOIA, 9 MAR - Incidente stradale mortale stamani a Pistoia, in via di Lupicciano, sulle colline. Per cause in corso di accertamento, in uno scontro fra due auto è deceduto un 82enne pistoiese che guidava una Fiat 500 vecchio modello. Grave il passeggero che viaggiava con lui e che è stato trasportato all'ospedale di Careggi (Firenze) con l'elisoccorso. Ferito, ma non in modo grave, l'uomo che era alla guida dell'altra vettura, un'Audi, che è stato trasportato all'ospedale di Pistoia. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco.