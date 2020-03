Musei: al via lavori a impianto areazione Accademia Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 09 MAR - Al via l'allestimento del cantiere per i lavori finalizzati alla sostituzione dell'unità di trattamento aria dell'impianto di climatizzazione della Tribuna del David e della Galleria dei Prigioni della Galleria dell'Accademia di Firenze. Lo annuncia il museo spiegando che i lavori avranno una durata complessiva di 70 giorni.

"Eravamo già organizzati per la partenza, in data odierna - commenta in una nota Cecilie Hollberg, direttore della Galleria dell'Accademia di Firenze - nonostante l'inaspettata congiuntura attuale, abbiamo comunque rispettato i tempi e avviato il cantiere che è, solo il primo, di una serie di lavori funzionali alla completa revisione degli impianti di climatizzazione del Museo".(ANSA).