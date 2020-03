Coronavirus: stop musei, a Firenze turisti chiedono perchè

(ANSA) - FIRENZE, 8 MAR - Chiedono il perchè della chiusura andandosene poi via per lo più rassegnati anche se non è mancato chi, in pochi si spiega, ha alzato un po' i toni lamentando una

mancanza di informazioni o perchè aveva già pagato il biglietto. Così stamani a Firenze i turisti che, nell'ordine di qualche decina, sono arrivati davanti agli Uffizi a Firenze, chiuso per decreto del Governo causa emergenza coronavirus. Stop chiaramente anche a tutti gli altri musei, dalla Galleria dell'Accademia a Palazzo Vecchio. Chiusi fino al 3 aprile anche le biblioteche comunali e l'archivio del Comune di Firenze.

Meno affollata del solito stamani invece la stazione centrale. Tranquilla la situazione in autostrada.



Sospese poi le messe nelle varie diocesi toscane: così stabilisce il decreto per le celebrazioni liturgiche e ogni altra funzione religiosa, comprese le esequie. Le chiese rimangono aperte per la preghiera personale, garantendo la possibilità di mantenere la distanza di un metro tra i singoli fedeli.