Coronavirus: primo decesso in Toscana e 53 nuovi casi

(ANSA) - FIRENZE, 8 MAR - Primo decesso in Toscana di un paziente positivi al Coronavirus. Lo conferma la Regione. Si tratta di un uomo di 79 anni, ricoverato tre giorni fa all'ospedale di Pisa, nel reparto di malattie infettive. Secondo quanto spiegato l'uomo soffriva anche di altre patologie.

Sono invece 53 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore in Toscana. Il numero complessivo dei positivi sale così a 166: tra questi sono conteggiati anche il caso dell'anziano deceduto, quello di un calciatore

23enne che è guarito ei dl atre due persone clinicamente guarite. Ieri erano stati 34 i nuovi positivi registrati in Toscana. Salgono invece a 2.394 le persone in isolamento a casa.