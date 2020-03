Fa incidente e risulta positivo, isolati soccorritori

Camionista soccorso per un incidente risulta poi positivo, in isolamento la squadra dei vigili del fuoco intervenuta e l'equipaggio dell'ambulanza che lo ha soccorso. E' accaduto ieri ad Arezzo. In particolare sono cinque i pompieri che si sono messi, a scopo cautelativo come previsto dalle disposizioni, in autoisolamento: si trovano in un locale della caserma. Già sanificati gli ambienti e i mezzi dello stesso comando dal quale si fa sapere che non ci sono ripercussioni per il servizio.

L'incidente è avvenuto nei pressi del casello di Arezzo dell'A1: un camionista, di origine lombarda, ha perso il controllo del mezzo. I vigili sono intervenuti per estrarlo dall'abitacolo, lavorando per circa un'ora prima di riuscire a liberarlo. L'uomo è stato quindi trasportato all'ospedale a Siena dove è risultato positivo poi al coronavirus.

In sorveglianza domiciliare sono stai messi anche gli agenti della polizia stradale intervenuti per l'incidente.

Nessuna conseguenza invece per il personale sanitario dell'ospedale di Siena dove il camionista, che ha riportato un politrauma con codice 1, è stato portato, nè per l'equipaggio dell'elisoccorso Pegaso 1 che lo ha trasportato. E' quanto si apprende dall'Azienda ospedaliero universitaria di Siena e dal'Asl Toscana centro da cui dipende Pegaso 1: sanitari ospedalieri ed equipaggio dell'elisoccorso hanno operato con le

precauzioni di sicurezza e protezione personale.