Cecchi Gori: giudice,domiciliari anche per Coronavirus

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Sulla decisione del giudice relatore del tribunale di Sorveglianza di disporre i domiciliari per Vittorio Cecchi Gori, ha inciso anche l'emergenza coronavirus.

Nel provvedimento il giudice Angela Savio afferma, infatti, che il produttore cinematografico per "l'avanzata età e per le patologie importanti da cui è affetto, rientra nella categoria di persone più esposte, per le quali le recentissime disposizioni impartite degli organi governativi hanno esplicitamente consigliato la permanenza in ambito domiciliare".(ANSA).