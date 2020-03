Sci:festa in famiglia per 100 anni Seghi

(ANSA) - PISTOIA, 06 MAR - "Ho 100 anni ma non me li sento", è stato il leitmotiv del giorno del centesimo compleanno della plurivittoriosa sciatrice Celina Seghi, nata nel 1920, bronzo nel 1950 ai mondiali di Aspen (Usa), 24 volte campionessa italiana, unica azzurra a fregiarsi del trofeo K di diamanti per la vittoria nella combinata, coetanea dell'iridato e olimpionico Zeno Colò (1920-1993), altro campione di uno sci eroico che la stessa località dell'Appennino quest'anno celebra con iniziative dedicate. E proprio il 6 marzo avrebbe dovuto svolgersi all'Abetone una manifestazione per festeggiare la sciatrice e ricordare il suo collega ma, per effetto delle misure varate dal Governo sul Coronavirus, è stata annullata. Seghi, che vive a Pistoia e che ogni giorno cammina per tre, quattro chilometri, sarà festeggiata però in famiglia dai nipoti. "E' stata letteralmente tempestata di fiori e telefonate da parte di amici e familiari, compresi campioni dello sci giovani", ha raccontato il nipote Nicola Seghi.